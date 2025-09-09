يدمر الورم ويقلص حجم الخلايا.. روسيا تعلن جاهزية لقاح السرطان الجديد

وقد أظهر اللقاح نتائج متميزة في التجارب الأولية، إذ يعمل على تدريب الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها، وهو ما يوفر طريقة أكثر أماناً لمحاربة السرطانات القاتلة.يعمل اللقاح من خلال احتوائه على أربع فيروسات غير ضارة تُفعّل الاستجابة المناعية، مع تركيز على تدمير الورم.ويهدف هذا العلاج إلى تقليص حجم الورم، وإبطاء تكاثر الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى إطالة متوسط العمر المتوقع للمريض.في البداية، يستهدف هذا اللقاح القولوني المستقيمي (colorectal cancer)، نظراً لأن هذا النوع يمثل سبباً رئيسياً للوفاة المرتبطة بالسرطان على مستوى العالم.وقد أعلنت الحكومة الروسية أيضاً عن التزامها بتوفير لقاح Enteromix مجاناً للمرضى بعد الحصول على الموافقات الرسمية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين إمكانية الوصول إلى علاجات السرطان المتقدمة.