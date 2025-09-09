ماكرون يعيّن وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، تعيين ، المقرّب من الرئيس ، رئيساً للوزراء، بعد استقالة فرنسوا بايرو غداة حجب الثقة عن حكومته في .وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس كلفه في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة، قبل تشكيل حكومة جديدة.ويصبح لوكورنو خلف بايرو بعد تعيينه، خامس رئيس وزراء منذ بداية ولاية ماكرون الرئاسية الثانية في 2022، والثالث خلال عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.وأعلن ماكرون تعيين رئيس حكومة جديد، قبل مغادرته إلى ، حيث يُفترض أن يعلن يومي 22 و23 أيلول اعتراف بدولة فلسطين في .ولا تزال الأحزاب الفرنسية متمسكة بمواقفها، بعد أن أسقط النواب مشروع ميزانية الأسبق، ، الذي كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.فحزب (اليمين المتطرف) يطالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وتعهّد رئيسه جوردان بارديلا الثلاثاء رفض أي رئيس وزراء لا يتخلى تماما عن السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الثماني الماضية.أما اليسار الراديكالي، فدعا إلى استقالة الرئيس نفسه، لكن فرص نجاح هذا الإجراء معدومة لأنه يتطلب موافقة غالبية الثلثين في كلا المجلسين وموافقة أعضاء البرلمان المجتمعين في .في حين يكرر أن اليسار الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة.وتأتي هذه الأزمة السياسية قبل أيام فقط من إعلان ، الجمعة، تقييمها للديون الفرنسية، وسط مخاوف من احتمال خفض التصنيف في ظل حالة عدم اليقين الراهنة، وهو ما يثير القلق من اضطرابات في الأسواق المالية.