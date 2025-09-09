برعاية مصرية.. اتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

وأوضح المصدر أن الاتفاق "سيمهد لاستئناف التعاون بين والوكالة الذرية فيما يتعلق بالملف النووي الإيران".وفي وقت سابق من الثلاثاء، بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر ، ونظيره الإيراني ، في القاهرة، التطورات الأخيرة بشأن الملف النووي الإيراني والجهود المصرية المبذولة لتيسير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وعقد لقاء ثلاثيا مع ، ومدير عام ، حيث رحب السيسي بالزيارة المشتركة لوزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة إلى القاهرة، التي تأتي تتويجا للمسار التفاوضي الذي انطلق بوساطة مصرية.