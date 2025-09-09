أول تعليق للاتحاد الأوروبي على قصف الدوحة

وقال المتحدث، "الغارة الجوية ضد قادة حماس في انتهاك للقانون الدولي وسلامة أراضي ".وأضاف "الغارة الجوية ضد قادة حماس في الدوحة تهدد بمزيد من تصعيد العنف في المنطقة"، معربا عن "التضامن الكامل مع سلطات وشعب قطر الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".