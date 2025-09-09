قطر تعلن: نحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر

وقال خلال مؤتمر صحافي، " تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة وباشرت الجهات الأمنية التعامل الفوري مع الحادث وتم حصر الإصابات والضحايا".وأضاف "لن نتهاون بشأن المساس بسيادتنا وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني"، مؤكدا أن " لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وتحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر".ولفت ، "شكلنا فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم"، مضيفا "نتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر بشكل موجه بدقة قيادة حماس في ، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".