الطاقة الذرية تكشف مضمون الاتفاق الجديد مع إيران

وأضاف غروسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عراقجي ووزير الخارجية المصري بدر اليوم في القاهرة، إن ما تم توقيعه اليوم بين الوكالة وإيران هي وثيقة فنية تتضمن كيفية استعادة التفتيش والعمل اللازم الذي يجب تنفيذه داخل ، وفقا لاتفاقية عدم نشر الأسلحة النووية وبما يتوافق مع اتفاقية الضمانات.وأوضح أن الوكالة تتفهم أن الظروف التي مرت بها إيران خلال يونيو الماضي تعتبر صعبة ومعقدة بالنسبة لطهران لكن فن الدبلوماسية والوصول إلى السلام هو الهدف الراسخ في التعامل مع مثل هذه الصعوبات، مشيرا إلى بذل قصارى الجهد لتخطي الصعوبات واستعادة السلم والأمن والالتزامات القانونية للدول.وتابع: "هذا ما حققناه سويا، وإيران اتخذت إجراءات نحترمها بشدة فيما يتعلق باتفاقية عدم نشر الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أن الوكالة لديها ضمانات وعمليات إجرائية لتنفيذ هذه الضمانات.وأكد أنه لابد من الجلوس والوصول إلى تفاهم مشترك لتحقيق الهدف المشترك للطرفين، وهو الوصول إلى تنفيذ ، مشددا على أن اتفاقية اليوم "خطوة في الطريق الصحيح"، لكن "هناك الكثير من الأمور الأخرى التي يجب تنفيذها بحسن نية".ووقع ، والمدير العام للوكالة الذرية ، اتفاقا بشأن التعاون بين والوكالة، وذلك بمقر بالعاصمة القاهرة.