ترامب بشأن الهجوم على قطر: قرار اتخذه نتنياهو

أكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم على قرار اتخذه الإسرائيلي .

وقال في كلمة له، "الهجوم على قرار اتخذه نتنياهو وليس قرارا اتخذته أنا"، مردفا "وجهت روبيو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

وأضاف أن "الهجوم الإسرائيلي الأحادي على قطر لا يحقق مصالح ولا "، موضحا "وجهت ويتكوف لإبلاغ الجانب بالهجوم الإسرائيلي لكن التحذير جاء متأخرا للأسف

ولفت ترامب "تحدثت إلى ورئيس وزرائها وأكدت لهما أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر"، مضيفا "أريد إطلاق سراح جميع الرهائن وأن تنتهي الحرب فورا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر بشكل موجه بدقة قيادة حماس في ، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".