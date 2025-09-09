أول تعليق لترامب بعد تحرير إليزابيث تسوركوف

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، عن سعادته بتحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف في .

وقال ، "يسعدني أن أعلن أن ، طالبة في جامعة ، والتي شقيقتها مواطنة أميركية، قد أُفرِج عنها للتو من قبل كتائب وهي الآن بأمان داخل السفارة الأميركية في بعد أن تعرضت للتعذيب لأشهر عديدة".

وأضاف "سأواصل دائماً القتال من أجل العدالة، ولن أستسلم أبداً".

