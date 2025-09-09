بيان لوزراء الخارجية العرب بعد قصف الدوحة

وقال المجلس، في بيان، إن "القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية ، خرق جسيم للقانون الدولي وميثاق ، واعتداء سافر على سيادة الشقيقة وأمنها".

وأكد المجلس الرفض المطلق للاعتداء، وأنه "يدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإسرائيلي باعتباره انتهاكا جسيما لسيادة دولة عربية، وتصعيدا خطيرا وانتهاكا غير مقبول يهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من "مغبة الخطوات التصعيدية الإسرائيلية التي تضع أمن واستقرار المنطقة على المحك".



وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة الشقيقة وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها، والدعم لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.



وطالب المجلس بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام بوقف تصعيدها الخطير في المنطقة واعتداءاتها المتواصلة على دول المنطقة والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وقرارات الدولية".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".