بيان لوزراء الخارجية العرب بعد قصف الدوحة
بيان لوزراء الخارجية العرب بعد قصف الدوحة
دوليات
2025-09-09 | 18:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
176 شوهد
أدان
مجلس جامعة الدول العربية
على المستوى الوزاري القصف الإسرائيلي على
الدوحة
، مؤكدا دعم أي إجراءات تتخذها
قطر
لحماية أمنها وسيادتها.
وقال المجلس، في بيان، إن "القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية
الدوحة
، خرق جسيم للقانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
، واعتداء سافر على سيادة
دولة قطر
الشقيقة وأمنها".
وأكد المجلس الرفض المطلق للاعتداء، وأنه "يدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإسرائيلي باعتباره انتهاكا جسيما لسيادة دولة عربية، وتصعيدا خطيرا وانتهاكا غير مقبول يهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من "مغبة الخطوات التصعيدية الإسرائيلية التي تضع أمن واستقرار المنطقة على المحك".
وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة
قطر
الشقيقة وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها، والدعم لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.
وطالب المجلس
المجتمع الدولي
بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام
إسرائيل
بوقف تصعيدها الخطير في المنطقة واعتداءاتها المتواصلة على دول المنطقة والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وقرارات
الشرعية
الدولية".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر
سلاح الجو
بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
على خلفية ضربة الدوحة.. العراق يدعو لعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب
13:20 | 2025-09-09
وزير الخارجية يصل إسطنبول للمشاركة في اجتماعي التعاون الإسلامي ووزراء الخارجية العرب
10:04 | 2025-06-20
العراق يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب
10:17 | 2025-06-18
أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي بعد قصف الدوحة
12:55 | 2025-09-09
قطر
الدوحة
مجلس جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
الدول العربية
سلاح الجو
دولة قطر
إسرائيل
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
دوليات
30.62%
12:40 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
12:40 | 2025-09-09
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
سياسة
25.55%
05:10 | 2025-09-08
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
05:10 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
اقتصاد
24.28%
04:30 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
04:30 | 2025-09-08
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
اقتصاد
19.56%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
المزيد
اخترنا لك
نتنياهو يعلق على تحرير تسوركوف: هي مواطنة إسرائيلية
17:35 | 2025-09-09
شقيقة تسوركوف تعلق على تحريرها: عائلتي في غاية السعادة
16:54 | 2025-09-09
أول تعليق لترامب بعد تحرير إليزابيث تسوركوف
16:51 | 2025-09-09
ترامب بشأن الهجوم على قطر: قرار اتخذه نتنياهو
16:28 | 2025-09-09
الطاقة الذرية تكشف مضمون الاتفاق الجديد مع إيران
16:22 | 2025-09-09
قطر تعلن: نحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر
15:50 | 2025-09-09
