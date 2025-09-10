الحصيلة النهائية لضحايا القصف الإسرائيلي على قطر

وأكدت أنها "تحتفظ بحق الرد" على هذا الهجوم، وسط إدانات عربية ودولية وتحذيرات من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.وأعلنت حركة حماس في بيان أن الهجوم أدى إلى مقتل جهاد لبد (أبو بلال) – مدير مكتب الدكتور ، وهمام الحية (أبو يحيى) – نجل الدكتور خليل الحية، وعبد الله (أبو خليل) – مرافق، ومؤمن حسونة (أبو عمر) – مرافق، وأحمد المملوك (أبو مالك) – مرافق.من جانبه، أعلنت القطرية مقتل عنصر من قواتها الأمنية في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة "حماس" في الدوحة.وسيعقد اليوم الأربعاء جلسة طارئة للبحث في الغارات التي شنّتها على الدوحة واستهدفت اجتماعاً لقادة حركة "حماس"، بحسب ما أفادت مصادر ديبلوماسية. وقالت المصادر إنَّ الجلسة ستعقد عند الساعة 15:00 (19:00 توقيت غرينتش) بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.