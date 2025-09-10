قمر تجسس اصطناعي يثير الجدل: "عين عسكرية" إسرائيلية فوق العراق ودول أخرى!

وقد بدأ القمر، الذي جاء بعد الحرب على غزة والمواجهة مع في إرسال بيانات أولية، وخضع لاختبارات، ثم سيُنقل تشغيله لوحدة الاستخبارات البصرية والجغرافية المكانية في الجيش.وتخطط لنشر 20 قمراً صغيراً آخراً لتوفير تغطية شاملة أمنية للمنطقة، بما فيها رصد الأنشطة النووية والصاروخية، وإعطاء إنذارات مبكرة عن عمليات إطلاق صواريخ باليستية، خاصة بعد كشفها عن جمع 12 ألف صورة فضائية للأراضي الإيرانية إبان توجيه ضرباتها الأخيرة في يونيو/ تموز 2025.وقد خلف إطلاق القمر التجسسي الجديد موجة ردود أفعال داخل المختصين في إسرائيل، الذين اعتبروه اختراعاً لا يملكه أحد في المنطقة وربما في العالم، وهدفه حماية الأمن العام.في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2025 أطلقت إسرائيل من خلال وزارة الحرب والجيش وصناعات ، قمرها الصناعي التجسسي الجديد المسمى "أفق 19″، وقد أُطلق من قاعدة بالماخيم لسلاح الجو، باستخدام منصة الإطلاق "شافيت"، وهي منصة يُمكن استخدامها لإطلاق صواريخ في الفضاء التي تمتلكها إسرائيل.وكشفت قناة 12 أنه بعد وقت قصير من الإطلاق، دخل القمر الصناعي مداره حول الأرض، وبدأ بإرسال البيانات، واجتاز سلسلة من الاختبارات الأولية الناجحة، حيث يتمتع بقدرات متطورة استنادًا للخبرة التي اكتسبتها المؤسسة العسكرية وصناعات الفضاء بتطوير سلسلة أقمار المراقبة المتطورة "أوفيك" التي أُطلقت للفضاء بدءًا من عام 1988.وأضاف أن القمر الجديد يستخدم الرادار بسرعة كيلومترات في الثانية لإنتاج هوائي اصطناعي على طول مساره، باستخدام موجات الراديو لرسم صورة عالية الدقة للسطح، بغض النظر عن حالة الطقس، ويمكن له التقاط الصور ليلًا، وفي الظروف الجوية الصعبة.وتمتلك إسرائيل عددًا كافيًا من الأقمار الصناعية في الفضاء فوق عدة أهداف، مما يتيح مراقبة فورية في أي لحظة، كما يسمح تطوير الرادارات والصور بتحليل وتقييم التغيرات التي تحدث في الأهداف في الوقت الفعلي، وبالتالي يمكن اتخاذ القرار.من جهتها أوضحت وزارة الحرب أنها أمام قمر مراقبة راداري متطور، صمّمته وصنعته صناعات الفضاء بالتعاون مع الجيش، والقوات الجوية، حيث يلتقط صورًا من ارتفاع 500 كيلومتر، ويدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة.وأضافت أنه يعزز السيطرة الإسرائيلية الاستخبارية الفضائية على الشرق الأوسط، ويتمثل هدفه الرئيسي بتوسيع قدراتها على المراقبة لتشمل دولا بعيدة، لأنه يتمتع بقدرات جديدة لم تتوفر من قبل، وهو ثاني إطلاق قمر صناعي خلال شهرين، ففي يوليو أُطلق قمر الاتصالات "درور 1" إلى الفضاء، وفقا لما كشفه موقع سيروجيم.اعتبرت الأوساط العسكرية والأمنية الاسرائيلية إطلاق القمر الصناعي الجديد، مرحلة جديدة في السيطرة الأمنية والاستخبارية على دول المنطقة، وقد تجلى ذلك في أهم ردود الفعل الصادرة، ومنها:الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اعتبر إطلاق القمر دليلا على رؤية القدرات الهائلة للصناعات الإسرائيلي، لأن سنوات من العمل تُثمر عن نتائج شاملة، مثيرة، مُركزة، تصل لآفاق لا يُمكننا حتى تخيلها، وبالتالي فلسنا مجرد دولة ناشئة، بل دولة فضائية، حيث يوجد مستقبل البشرية، وهناك قدرات استراتيجية بالغة الأهمية لهذا، لاسيما في المجال الذي نشارك فيه.وزير الحرب يسرائيل كاتس وصف الحدث بأنه "إنجاز رفيع المستوى"، زاعما أن القمر يوجه رسالة واضحة للأعداء بأننا "نراقبكم في جميع الأوقات والظروف".لوزارة الحرب، الجنرال أمير برعام، أكد في لقاء مع موقع ويللا، أن إطلاق القمر يمنح إسرائيل قوةً مضاعفةً هامةً للقدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية، إنه جهدٌ هائلٌ قاده مئات الأشخاص، وأظهرت لنا الحربين في غزة وإيران أن الحرب الحديثة تجري أيضًا في الفضاء، والحاجة لتوسيع وتعزيز سيطرتنا على الفضاء هدفٌ محوريٌّ في استراتيجيتنا العسكرية، وفي العقد القادم، سنستثمر مليارات الدولارات في بناء كوكبة من الأقمار الصناعية في الفضاء، مما سيسمح لنا بمراقبة كل نقطة في الشرق الأوسط في أي وقتٍ، وفي آنٍ واحد.رئيس عمليات الفضاء والأقمار الصناعية في وزارة الحرب، الجنرال داني غولد، اعتبر في تصريح نقله موقع كيكار، أنه بعد النجاحات غير المسبوقة التي حققتها اسرائيل في الحرب على إيران، وشملت التقاط أكثر من 12 ألف صورة فضائية لأراضيها، فإن القمر الجديد مزود بقدرات جمع بيانات تُعدّ من أحدث التقنيات العالمية، لأن الفضاء بُعدٌ قتاليٌّ ستزداد أهميته في السنوات القادمة، والقمر الحالي يُحدث نقلة نوعية في العمليات والتكنولوجيا للحفاظ على تفوق إسرائيل الفضائي، وتعزيزه خلال العقود القادمة.رئيس إدارة الفضاء في إدارة الفضاء والطيران التابعة لوزارة الحرب، آفي بيرغر، أكد في لقاء مع القناة 13 الإخبارية، أن إطلاق القمر يمثل نقلة نوعية في القدرات الأمنية والتكنولوجية لإسرائيل في الفضاء، ويضمن استمرار الاستقلالية التشغيلية والمرونة الاستراتيجية في المجال الاستخباراتي، وأظهرت النتائج التشغيلية للحربين في غزة وإيران على ضرورة الحفاظ على تفوقنا الأمني في الفضاء، لأنه يُوسّع القدرات الاستخباراتية للجيش بشكل كبير، ويُمكّن الدولة من الحفاظ على تفوقها التشغيلي في الساحات البعيدة والقريبة على حد سواء.كشفت قناة 13 أن للقمر الجديد "عيونًا إضافية" للاستخبارات الإسرائيلية في الفضاء، لرصد أهداف جديدة في إيران واليمن، وساحات أخرى، دون ذكرها، ونقل هذه المعلومات إلى الوحدة 9900 في شعبة الاستخبارات العسكرية (MIB)، وهي متخصصة في جمع المعلومات الاستخبارية البصرية من الأقمار الصناعية، وتُعد مركزًا رئيسيًا لتحليل المعلومات الاستخبارية المستندة لبيانات الأقمار الصناعية، وتساهم بشكل مباشر في دعم البرامج العسكرية واتخاذ القرارات الأمنية.أما موشيه غلانتس أستاذ علم الفلك، وذو خلفية غنية وسنوات من الخبرة، وأحد أبرز المتخصصين في مجاله في إسرائيل، فلم يتردد في الاعتراف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الأقمار الصناعية الإسرائيلية تمرّ فوق منطقة الشرق الأوسط بشكل أكثر تكرارًا، وبزوايا مختلفة عن الأقمار الأخرى، مما يوفر منظورًا فريدًا، وقدرات تشغيلية لافتة، ويمنحها ميزة استراتيجية.لقد شكل إطلاق القمر الجديد ضجة إعلامية عالمية، لأنه أظهر إسرائيل من بين خمس قوى عالمية قادرة على إنتاج قمر صناعي للمراقبة والتجسس، وإطلاقه على صاروخ ومنصة إطلاق مصنعة بشكل مستقل.بل إن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تطلق أقمارًا صناعية عكس اتجاه دوران الأرض، حتى لا تسقط في دولة عربية معادية في حال حدوث عطل، مما يزيد من أهمية هذا الإنجاز.لكن أودي عتصيون، محلل الصناعات العسكرية في موقع ويللا، كان له رأي مختلف بعيد عن الاحتفالات الاسرائيلية بإطلاق القمر، فعلى أرض الواقع، لا يوجد ما يُحتفى به، حسب قوله، لأن المشروع يعاني من نقص التمويل.وأضاف أنه وعلى عكس صواريخ "آرو" والذخائر الدقيقة الأخرى ضد إيران، لم يحصل بعد على زيادة في الميزانية، رغم أنه يزيد من وتيرة زيارات "العيون" الإسرائيلية للنقاط الأمنية العسكرية الرئيسية في المنطقة، ويفعل ذلك على مدار 24 ساعة في اليوم.وتبلغ تكلفته حسب المصدر نفسه 100 مليون دولار، ويقدر عمره بـ10-15 عامًا، ويقترب وزنه من 380 كيلوغرامًا، ويمكنه تصوير أجسام أصغر من 50 سنتيمترا من الفضاء: ليلًا ونهارًا.ربطت إسرائيل بين إطلاق القمر الحالي ونتائج الحرب مع إيران بوصفها أول حرب فضائية لها، وجمعت أقمارها الصناعية معلومات استخباراتية عنها من مئات الكيلومترات، واستخدمت الطائرات المقاتلة التي لحقت بها الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.ويؤكد الاسرائيليون أن أقمار المراقبة لا تبقى ثابتة في مكان واحد في السماء كأقمار الاتصالات: فهي تدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة، وفي كل مرة تبقى فوق الشرق الأوسط لمدة 10 دقائق، ويمكنها خلالها تصوير عدة أهداف، وإرسال الصور الجديدة لوحدة الأقمار الصناعية التابعة لجهاز الاستخبارات.ورصد إيتاي غال، مراسل التكنولوجيا والطيران لصحيفة معاريف، ويخدم في جيش الاحتياط كطبيب عسكري، رصد ما يحمله القمر الجديد من مميزات أمنية توفر لإسرائيل قدرة استخباراتية ثاقبة للغاية ضد الدول المعادية.