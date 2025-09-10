مسؤول إسرائيلي: ننسق مع أميركا ولا نتصرف وفق مصالحها

وفي لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية قال دانون "نحن لا نتصرف دائما وفق ما يخدم مصالح . نحن ننسّق معهم، وهم يقدّمون لنا دعما كبيرا، نقدّر ذلك، ولكن أحيانا نتخذ قرارات ونُبلغ الولايات المتحدة بها لاحقا".واعتبر دانون أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف وفد حماس المفاوض في الدوحة أمس "لم يستهدف قطر، بل كان هجوما على حماس"، معتبرا أن "القرار كان صائبا".تأتي تصريحات دانون في وقت تجنبت فيه إدانة العدوان أو التنديد به، ووصف العدوان الإسرائيلي بأنه "حادث مؤسف"، مؤكدا أنه حذر قطر مسبقا.وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين بأن الولايات المتحدة تلقت إشعارا مسبقا من بشأن الهجوم المرتقب.وأضافت ليفيت أن تحدث إلى الإسرائيلي بعد الهجوم، و"عبّر عن أفكاره ومخاوفه بوضوح تام". وقالت إن ترامب يعتقد أن الهجوم كان "حادثا مؤسفا" لم يُسهم في تعزيز السلام في المنطقة.وردا على تلك التصريحات قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمس: إن ما يتم تداوله من تصريحات بشأن إبلاغ مسبقا بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة، عارٍ عن الصحة.وأوضح المتحدث -في منشور على موقع إكس– أن "الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأميركيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة".وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه تحدث إلى أمير قطر الشيخ ورئيس وزرائها ووزير الخارجية بن وأكد لهما ذلك.وأضاف الرئيس الأميركي أن الهجوم الأحادي على قطر لا يحقق مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وأنه يشعر بحزن شديد بسبب القرار الذي اتخذه نتنياهو بهذا الشأن.وقال ترامب إنه شكر أمير قطر ورئيس وزرائها على دعمهـما وصداقتهما للولايات المتحدة، مؤكدا أن قطر تعمل بجد وشجاعة وتخاطر مع الجانب الأميركي للتوسط في السلام، ومضيفا أنه وجّه وزير خارجيته ماركو روبيو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر.وذكر ترامب أنه وجّه مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لإبلاغ الجانب القطري بالهجوم الإسرائيلي لكن التحذير جاء متأخرا للأسف، على حد تعبيره.وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم الإسرائيلي واعتبرته انتهاكا خطيرا لسيادة قطر وللقانون الدولي.