نيبال تحت المجهر: الجيش يسيطر على الشوارع بعد يومين من الفوضى والاحتجاجات

واندلعت أسوأ اضطرابات تشهدها نيبال منذ عقود بسبب حظر الذي فرض الأسبوع الماضي قبل أن تتراجع السلطات عنه عقب مقتل 19 شخصا يوم الاثنين عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للسيطرة على الحشود.وانتشرت مركبات محترقة وأكوام من الملتوي في محيط البرلمان، حيث حاول رجال الإطفاء التابعون للجيش إخماد حريق في القاعة الرئيسية، بينما احترق الجزء الخارجي بعد أن أضرم فيه المتظاهرون الغاضبون النار أمس الثلاثاء.وقال راجا رام باسنيت المتحدث باسم الجيش "نحاول أولا إعادة الوضع لطبيعته... ملتزمون بحماية أرواح الناس وممتلكاتهم". وظلت المركبات المدرعة متمركزة في الشوارع الخالية باستثناء قلة من المارة مع إغلاق المتاجر والأسواق لأبوابها.وأضرمت النيران في عدد من منها وأيضا في منازل وزراء ومقر إقامة الخاص خلال احتجاجات أمس الثلاثاء. ولم تهدأ الاضطرابات إلا بعد إعلان . وقال متحدث باسم مطار إن الرحلات الجوية تعطلت حيث تم إغلاق المطار الرئيسي في العاصمة حتى الساعة السادسة مساء (12:15 بتوقيت غرينتش).