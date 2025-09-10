Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بيان لوزراء الخارجية العرب بعد قصف الدوحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فرنسا تشهد احتجاجات واسعة: عشرات المعتقلين في حركة "لنغلق كل شيء"

دوليات

2025-09-10 | 07:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فرنسا تشهد احتجاجات واسعة: عشرات المعتقلين في حركة &quot;لنغلق كل شيء&quot;
المصدر:
الجزيرة نت
263 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

انطلقت في فرنسا اليوم الأربعاء، احتجاجات حاشدة هدفها إظهار الغضب الشعبي تجاه الرئيس إيمانويل ماكرون، تزامنا مع بدء وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو الذي كلّفه إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة، مهامه.

وتسببت احتجاجات الحركة الجديدة التي تطلق على نفسها "لنغلق كل شيء" في تعطيل حركة المرور اليوم وتم اعتقال عشرات الأشخاص مع انتشار مكثف قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد.

وفي العاصمة باريس أقامت مجموعات من المتظاهرين حواجز باستخدام حاويات نفايات ورشقوا الشرطة بالقمامة.

وفي مدينة ليون (جنوب شرق) أغلق متظاهرون طريقا سريعا يمر عبر المدينة وأشعلوا النار في حاويات قمامة، في حين استخدمت الشرطة في مدينة نانت (غرب) الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي تولوز، تسبب حريق كابل في تعطيل حركة المرور بين تولوز وأوش في جنوب غربي فرنسا.

وفي أماكن أخرى، أبلغت شركة فينسي، المشغلة للطرق السريعة، عن احتجاجات وتعطيل حركة المرور على الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا، بما فيها مرسيليا ومونبلييه ونانت وليون.

وقالت شرطة باريس إن 75 شخصا اعتقلوا في الاحتجاجات حتى الآن، لكنها لم تقدم تفاصيل عن مكان حدوثها أو سبب الاعتقالات.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونييز إنه يشتبه في أن "اليسار الراديكالي" هو الذي يدير الاحتجاجات وينظم تحركات ضخمة لكن من دون دعم "المجتمع المدني".

وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أفاد للصحفيين في وقت مبكر اليوم بأن نحو 50 شخصا يرتدون أقنعة حاولوا بدء حصار في بوردو، مضيفا أن بعض التحركات وقعت أيضا في باريس خلال الليلة الماضية، إلا أنه لم يذكر تفاصيل.

وحسب روتايو تم نشر 80 ألفا من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 6000 في باريس. وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت أن من المتوقع أن يشارك 100 ألف شخص في الاحتجاجات.

اضطراب
وظهرت معلومات عن احتجاجات حركة تسمى نفسها "لنغلق كل شيء" اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى مقارنات مع احتجاجات "السترات الصفراء" في عام 2018.

واندلعت احتجاجات السترات الصفراء في البداية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى حركة أوسع نطاقا ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخططه للإصلاح الاقتصادي.

ويقول محللون ومسؤولون، إن الحركة الجديدة بدأت في أوساط الجماعات اليمينية قبل أن يسيطر عليها اليسار واليسار المتطرف.

وقال أعضاء حركة "لنغلق كل شيء"، إنهم يعتبرون أن النظام السياسي لم يعد مناسبا للغرض المستهدف منه.

ومن شأن هذه الاحتجاجات أن تزيد الاضطراب السياسي في فرنسا بعد يومين من إطاحة البرلمان برئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة.

وأمس الثلاثاء، عيّن الرئيس ماكرون خامس رئيس وزراء له في أقل من عامين، وهو سيباستيان لو كورنو.

وقال أحد المتظاهرين في ليون ذكر فقط اسمه الأول وهو فلوران، إن قرار ماكرون بتكليف حليف وثيق له لتشكيل حكومة هو "صفعة على الوجه".

وقال حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف إنه سيقدم فعلا اقتراحا بحجب الثقة عن لو كورنو، على الرغم من أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أشار إلى أنه على استعداد للعمل معه في الوقت الحالي.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
Play
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
Play
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
من الأخير
Play
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
Play
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
Play
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-09
Play
العراق في دقيقة 09-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-09
Live Talk
Play
Live Talk
مرض رقمي جديد يثير القلق - Live Talk - الحلقة ١١٣ | 2025
10:30 | 2025-09-09
Play
مرض رقمي جديد يثير القلق - Live Talk - الحلقة ١١٣ | 2025
10:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
Play
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
Play
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
Play
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
من الأخير
Play
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
Play
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
Play
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-09
Play
العراق في دقيقة 09-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-09
Live Talk
Play
Live Talk
مرض رقمي جديد يثير القلق - Live Talk - الحلقة ١١٣ | 2025
10:30 | 2025-09-09
Play
مرض رقمي جديد يثير القلق - Live Talk - الحلقة ١١٣ | 2025
10:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
Play
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
Play
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
Play
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07

اخترنا لك
سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
09:54 | 2025-09-10
بعد تحرير إليزابيث تسوركوف.. رسالة "شكر" أمريكية للسوداني
08:10 | 2025-09-10
نيبال تحت المجهر: الجيش يسيطر على الشوارع بعد يومين من الفوضى والاحتجاجات
07:50 | 2025-09-10
صحة غزة: ارتفاع ضحايا حرب التجويع في القطاع إلى 404 أشخاص
06:19 | 2025-09-10
هل استخدمت "إسرائيل" الأجواء العراقية لقصف حماس في الدوحة؟
06:03 | 2025-09-10
مسؤول إسرائيلي: ننسق مع أميركا ولا نتصرف وفق مصالحها
05:30 | 2025-09-10

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.