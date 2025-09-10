بعد تحرير إليزابيث تسوركوف.. رسالة "شكر" أمريكية للسوداني

وكتب ربيو في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، أنه "بعد أقل من أسبوع من توقيع الرئيس أمراً تنفيذياً لتعزيز الجهود ضد دبلوماسية الرهائن، أُطلِق سراح الطالبة في ، وستجتمع مجدداً بعائلتها".وأضاف "نشكر رئيس على دعمه تحرير تسوركوف. هذا هو السلام من خلال قوة في العمل".