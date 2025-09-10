سيول بالي الإندونيسية.. 6 قتلى وإغلاق للطرق الرئيسية

وأوضح سيداكاريا، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في الجزيرة، أن الأمطار الغزيرة التي تواصلت بين مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء تسببت في انهيار مبنيين بدنباسار، ما بحياة أربعة أشخاص، فيما أعلنت وكالة مكافحة الكوارث عن شخصين آخرين وإجلاء 85 آخرين في منطقة جمبرانا.وأكد سوهاريانتو، رئيس الوكالة، أن الفيضانات ما تزال متواصلة حتى صباح اليوم، وسط تحذيرات من هطول المزيد من الأمطار، بينما أشار نيومان إلى أن الوصول إلى المطار الدولي في الجزيرة بات معقدًا للغاية، إذ لم يعد بمقدور سوى الشاحنات اجتياز الطرق المؤدية إليه.وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر السيول وهي تجرف الطرق الرئيسية مسببة شللاً تامًا في حركة المرور، في وقت دفعت فيه السلطات بحوالي 200 عنصر إنقاذ للتعامل مع الوضع.ولم تتوقف آثار الطقس السيئ عند حدود ، إذ أفادت لمكافحة الكوارث بأن أمطارًا غزيرة ضربت أيضًا نوسا تينجارا، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص إضافيين نتيجة الفيضانات هناك.