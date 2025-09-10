"إسرائيل" تعلن استهداف معسكرات ووزارة دفاع صنعاء.. الحوثيون: أفشلنا الجزء الأكبر من الهجوم

وأكّدت "القناة 12 الإسرائيلية" أنّ "الهجوم استهدف معسكرات ومجمعاً لتخزين الوقود، وقسم الإعلام التابع للحوثيين"، في تصعيد غير مسبوق.وقالت مصادر لرويترز: "إنّ الهجوم الإسرائيلي على ، استهدف التابعة لجماعة الحوثي".بدوره، قال "الإسرائيلي" : "قصفنا في وأماكن أخرى باليمن، معسكرات بينها وحدة الإعلام الحوثية".لكن الحوثيون، أكدوا "إجبار بعض التشكيلات القتالية الصهيونية على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها وإفشال الجزء الأكبر من الهجوم".