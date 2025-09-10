نعيم قاسم: العدوان على قطر إسرائيلي بمباركة أميركية وكفوا عن حديث حصر السلاح

وقال الشيخ نعيم، إن "نصرة قضية فلسطين هي أعلى درجة من درجات التعبير عن الوحدة الإسلامية، ونحن وقفنا إلى جانبها وضحيّنا من أجلها"، مشيرا الى انه "علينا أن نكون مع أهل والضفة الغربية في وجه العدوان الإسرائيلي الأميركي المجرم".وتابع: "الشعب الفلسطيني صامد والمقاومة مستمرة على الرغم من كل الصعوبات"، مؤكداً أن "عدوان الاحتلال الذي استهدف قادة حماس في خطير ومدان ولا يمكن السكوت عنه".ولفت الى انه "نقف إلى جانب قطر في مواجهة هذا العدوان وهو ليس عدواناً استثنائياً بل جزء لا يتجزأ من الكبرى"، مردفاً أن "العدوان على قطر إسرائيلي أميركي بامتياز بضوء أخضر أميركي".وأشار الى انه "من لا يريد دعم المقاومة فليمتنع عن ضربها والضغط عليها لأن لا أحد قادر على مواجهة غيرها"، موضحاً أنه "كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه".