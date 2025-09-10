توقعات سابقة لعرافة وفلكي بشأن قطر تثير الجدل بعد هجوم الدوحة

وبعد الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية ، ظهرت مقاطع فيديو لخبيرة التوقعات، ليلي ، والفلكي اللبناني ميشيل حايك، وهما يتحدثان عن خلافات بين وقطر.وقالت خلال تصريحات تلفزيونية سابقة: "سنسمع عن خلاف كبير يظهر في العلن بين وإسرائيل بسبب الحرب على غزة أو شيء آخر".وقال ميشيل حايك: "عملية غدر رهيبة على الأراضي القطرية، ويرفع سقف الدفاع عن القضية الفلسطينية ويصد التطاولالإسرائيلي".هذا وعلق رواد مواقع التواصل على التنبؤات بين من اعتبرها مجرد مصادفات ومن أبدى دهشة من تطابق التوقعات مع ما حدث يوم أمس في العاصمة القطرية الدوحة.وشن الجيش الإسرائيلي وجهاز " "، عبر يوم أمس، غارة استهدفت قيادة حركة "حماس" في الدوحة.من جانبها، أعلنت حركة حماس فشل محاولة اغتيال قادتها، وأكدت مقتل عدد من مرافقي الوفد، بينهم نجل ، وجهاد لبد مدير مكتبه.وأكد وزير الخارجية بن جاسم ، أن الدوحة ستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني، موضحا أن قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة.كما أوضح وزير الخارجية القطري أن الدوحة "تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي السافر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للرد عليه"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق قانوني لتولي رد على الهجوم.هذا وأعلنت العديد من الدول تضامنها ودعمها لقطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، مؤكدة أن الهجوم "انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر".