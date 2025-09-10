وأوضح أن " الجنوبية أحبطت، الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدّرة بوساطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع وإدارة ".كما أضاف أن العملية جرت من خلال تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد المسيرة من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، فيما تم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.