بعد القصف الاسرائيلي في الدوحة.. تركيا تتحرك عسكريا قرب العراق

وذكر شهود عيان في أنهم شاهدوا عدة طائرات في الجو بعد ظهر أمس بالقرب من إحدى القواعد الجوية الرئيسية في .وأكدت مصادر مطلعة للموقع أن التركية أرسلت طائرات إضافية خلال الليل، وكثفت دورياتها الجوية فوق المجال الجوي التركي.وقال مصدر: "لم يصدر أي إعلان عن أي حالة تأهب، ولكن تم تكثيف الدوريات الروتينية في المناطق القريبة من المجالين الجويين السوري والعراقي".ويعتقد خبراء أن القوات الجوية الإسرائيلية ربما تكون قد عبرت المجالين الجويين السوري والعراقي، وحلقت بالقرب من الحدود قبل أن تصل إلى بدعم من طائرات التزود بالوقود.وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه هاجم عبر بشكل موجه بدقة قيادة "حماس" في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".وعقب الهجوم، أصدرت حركة "حماس" بيانا أكدت فيه أن الجيش الإسرائيلي فشل في اغتيال قياداتها في الوفد المفاوض خلال الهجوم الذي نفذه على مقر اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة.