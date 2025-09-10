إسرائيل تعترف بفشل اغتيال كبار قادة حماس بالدوحة.. ما علاقة الصلاة؟

وقالت "القناة 12" العبرية إنه "بعد يوم من عملية قمة النار لتصفية لحركة حماس في ، أفادت تقارير بفشل الهجوم بسبب قرار قادة حماس أداء صلاة الظهر ومغادرة قاعة المفاوضات".ووفقا لتقارير إيرانية، "ترك قادة حماس هواتفهم المحمولة في قاعة المفاوضات، وهو ما ضلل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وجعلها تعتقد أن القادة ما زالوا موجودين في موقع الهجوم".ونفذ الهجوم باستخدام 12 صاروخا و15 طائرة مقاتلة، وكان هدفه الرئيسي تصفية كبار قادة حماس، وزاهر جبارين وخالد .ووفقا للتقارير، نجا فريق حماس التفاوضي الذي كان يدرس مترح لوقف إطلاق النار.وأفادت القناة العبرية بأنه ورغم التقارير والتصريحات الرسمية الصادرة عن حماس والتي تفيد بنجاة شخصيات بارزة في المكتب السياسي للحركة من هجوم ، لم يثبت حتى الآن نجاتهم من هجوم الدوحة.وأشار المصدر ذاته إلى أن "السؤال المطروح هو سبب تأخر تقديم حماس لأدلة تؤكد مزاعمهم".وأكد مصدر في حركة حماس امس الثلاثاء، لوكالة " " عدم وجود معلومات عن مقتل قادة من الحركة في هجوم الدوحة، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء الوفد المفاوض أصيبوا في الهجوم.وقال المصدر إن معلومات وردت عن سقوط ضحايا في صفوف أعضاء الوفد المرافق لقيادات حماس.هذا، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".وأفاد بأن "‏قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد ".