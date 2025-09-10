الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540234-638931197810648959.jpg
إسرائيل تعترف بفشل اغتيال كبار قادة حماس بالدوحة.. ما علاقة الصلاة؟
دوليات
2025-09-10 | 12:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
460 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن سبب غير متوقع وراء فشل
إسرائيل
في اغتيال كبار قادة حماس بالعاصمة القطرية
الدوحة
.
وقالت "القناة 12" العبرية إنه "بعد يوم من عملية قمة النار لتصفية
المكتب السياسي
لحركة حماس في
الدوحة
، أفادت تقارير بفشل الهجوم بسبب قرار قادة حماس أداء صلاة الظهر ومغادرة قاعة المفاوضات".
ووفقا لتقارير إيرانية، "ترك قادة حماس هواتفهم المحمولة في قاعة المفاوضات، وهو ما ضلل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وجعلها تعتقد أن القادة ما زالوا موجودين في موقع الهجوم".
ونفذ الهجوم باستخدام 12 صاروخا و15 طائرة مقاتلة، وكان هدفه الرئيسي تصفية كبار قادة حماس،
خليل الحية
وزاهر جبارين وخالد
مشعل
.
ووفقا للتقارير، نجا فريق حماس التفاوضي الذي كان يدرس مترح
ترامب
لوقف إطلاق النار.
وأفادت القناة العبرية بأنه ورغم التقارير والتصريحات الرسمية الصادرة عن حماس والتي تفيد بنجاة شخصيات بارزة في المكتب السياسي للحركة من هجوم
سلاح الجو
، لم يثبت حتى الآن نجاتهم من هجوم الدوحة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "السؤال المطروح هو سبب تأخر تقديم حماس لأدلة تؤكد مزاعمهم".
وأكد مصدر في حركة حماس امس الثلاثاء، لوكالة "
نوفوستي
" عدم وجود معلومات عن مقتل قادة من الحركة في هجوم الدوحة، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء الوفد المفاوض أصيبوا في الهجوم.
وقال المصدر إن معلومات وردت عن سقوط ضحايا في صفوف أعضاء الوفد المرافق لقيادات حماس.
هذا، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".
وأفاد بأن "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد
إسرائيل
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ايران تبدي موقفاً من اغتيال اسرائيل لوفد حماس في الدوحة
09:44 | 2025-09-09
"اعلام اسرائيلي" يعلن اغتيال القيادي بحماس خليل الحية في الغارة بالدوحة
09:20 | 2025-09-09
حماس تعلن "فشل إسرائيل" باغتيال قياداتها في الدوحة
13:35 | 2025-09-09
تفاصيل مثيرة تخص الهجوم على قادة حماس في الدوحة
14:16 | 2025-09-10
صلاة
فشل
المكتب السياسي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
إدارة الحرب
خليل الحية
خالد مشعل
سلاح الجو
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
دوليات
35.16%
12:40 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
12:40 | 2025-09-09
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
محليات
25.91%
02:46 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
02:46 | 2025-09-10
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
اقتصاد
22.24%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
أمن
16.69%
02:35 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
02:35 | 2025-09-09
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
اخترنا لك
تفاصيل مثيرة تخص الهجوم على قادة حماس في الدوحة
14:16 | 2025-09-10
الحوثيون يعلنون حصيلة ضحايا غارات "إسرائيلية"
13:58 | 2025-09-10
الانقطاع الأطول منذ ربع قرن.. العاصمة الألمانية في ظلام دامس
13:51 | 2025-09-10
"الدبابير" تغزو بريطانيا وتحذيرات من الانتشار.. اعداد خيالية
13:48 | 2025-09-10
نتنياهو يحذر قطر بعد يوم من قصف الدوحة
13:40 | 2025-09-10
من الحدود الغربية الى البصرة.. هكذا تجولت الطائرة الإسرائيلية التي قصفت الدوحة امس
13:38 | 2025-09-10
