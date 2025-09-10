أول تعليق أممي على اختراق مسيرات روسية المجال البولندي

وقال ستيفان دوجاريك، "الأمين العام للأمم المتحدة يتابع بقلق بالغ التقارير بشأن اختراق مسيرات روسية المجال الجوي البولندي".

وأضاف "اختراق مسيرات روسية أجواء بولندا يذكر بالأبعاد الخطيرة لحرب أوكرانيا واحتمال امتدادها إلى مناطق أخرى".

ولفت دوجاريك الى أنه "يجب تحقيق وقف إطلاق نار كامل ودائم وغير مشروط وإحلال سلام شامل وعادل في أوكرانيا".



وكان الجيش البولندي أعلن، اليوم الأربعاء، إغلاق 4 مطارات لتحديد مواقع تحطم مسيرات هاجمت البلاد.