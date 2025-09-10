نتنياهو يحذر قطر بعد يوم من قصف الدوحة

وقال نتنياهو في كلمة مصورة بالإنجليزية تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "أقول لقطر وكل الدول التي تؤوي إرهابيين: إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة. لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعله نحن".وتحدث نتنياهو عن ذكرى هجمات في ، التي وقعت عام 2001.وقال: "غدا (الخميس) هو 11 سبتمبر. نحن نتذكر 11 سبتمبر. في ذلك اليوم ارتكب إرهابيون أبشع مجزرة على الأراضي الأميركية منذ تأسيس الولايات المتحدة. لدينا أيضا 11 سبتمبر خاص بنا. نحن نتذكر السابع من أكتوبر. في ذلك اليوم، ارتكب إرهابيون أبشع مجزرة بحق الشعب اليهودي منذ المحرقة"، وفقا لتعبيره.والثلاثاء استهدفت ضربة إسرائيلية في قادة حركة حماس، أثناء اجتماعهم في مجمع سكني، ولم تتحدث عن نتائج مؤكدة للعملية، بينما أكدت حماس نجاة قادتها المستهدفين، ومقتل 5 أشخاص في الهجوم.