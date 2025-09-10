الانقطاع الأطول منذ ربع قرن.. العاصمة الألمانية في ظلام دامس

وفي تصريحات لوكالة ، قال هنريك بويستر في إن "مدة الانقطاع تجاوزت بالفعل مدة آخر انقطاع كبير عام 2019 في حي كوبنيك".وأضاف أن "أعمال إصلاح كابلات الضغط العالي، التي دُمّرت جراء هجوم حريق يُشتبه بأنه من تنفيذ متطرفين يساريين، تسير على قدم وساق في حي يوهانيستال".وأوضح أن "الخطة تقضي بإعادة تزويد جميع العملاء بالكهرباء في موعد أقصاه مساء غد الخميس".وقال: "هذه بالنسبة لنا نوعية جديدة تمامًا. فنحن كشركة لم نواجه مثل هذا الهجوم، مثل هذا الحريق، من قبل بهذه الصورة".ونوه المتحدث إلى أن الشركة توصلت إلى "حل مبتكر للغاية"، إذ يجري ربط أجزاء من شبكة الكهرباء الكبيرة باستخدام وصلات خاصة لم يتم ربطها معًا من قبل.وصرح المتحدث بأن 99% من شبكة الكهرباء في برلين – التي يبلغ طولها 35 ألف كيلومتر – مدفونة تحت الأرض، وقال إن الجزء الضئيل المتبقي والمتمثل في الخطوط الهوائية، الأسهل استهدافًا، أصبح "شيئًا في طريقه للاندثار".يشار إلى أن الانقطاع الحالي في محيط حي أدلرزهوف، حيث تقع منطقة تكنولوجية مهمة، أدى في بداية الأمر إلى قطع التيار الكهربائي منذ صباح الثلاثاء عن نحو 50 ألف منزل وشركة.وحتى يوم الأربعاء بقيت مدارس مغلقة، إضافة إلى محطات تابعة لقطار الضواحي "إس بان" ومراكز تسوق وبعض المحال ودور رعاية.ولم يشمل الانقطاع أي مستشفى، إذ لا توجد مستشفيات في المنطقة المتأثرة.