الحوثيون يعلنون حصيلة ضحايا غارات "إسرائيلية"

وقالت التابعة لأنصار الله:، "35 شهيدا و131 مصابا جراء العدوان الصهيوني على والجوف".

ودوت انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأربعاء، نتيجة غارات "إسرائيلية"، فيما أكّد الناطق العسكري للحوثيين أنّ دفاعاتهم الجوية تصدت للطائرات "الإسرائيلية".