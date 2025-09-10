الإمارات تتخذ موقفاً تجاه إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي.. تضامناً مع الدوحة

وأفادت القناة بأن الإمارات أبلغت الإسرائيلية أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية لن يسمح لها بالمشاركة في مؤتمر أمني من المخطط عقده .وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الإعلان رسميا صباح الأربعاء لكل من وزارة الأمن الإسرائيلية ومديري الشركات.ووفق المصدر ذاته، أوضحوا في دبي أن القرار جاء لدواع أمنية لكن مصادر رفيعة المستوى في ترى أن الخطوة هي رد مباشر على الهجوم على الذي استهدف كبار قادة حركة حماس في .والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن هاجم لأول مرة في أراضي قطر كبار القيادة السياسية لحماس في عملية أطلق عليها اسم "قمة النار" أو "يوم الحساب".وفقا لتقارير مختلفة، حضر الاجتماع المستهدف كبار مسؤولي حماس ، ، ومحمد درويش، وغازي حمد، وعزت الرشق.وكان القادة حينها في يجرون مفاوضات حول مقترح الرئيس الأمريكي حول صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في .وبينما في إسرائيل ألمحوا إلى نجاح العملية، نفت حماس أن كبار القادة قد تم اغتيالهم.