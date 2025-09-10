إيليسون يزيح ماسك من صدارة قائمة الأثرياء

وأصبح إيليسون أغنى شخص في العالم، بعد أن وصلت ثروته إلى 393 مليار دولار، الأربعاء، ليتقدم على ماسك الذي تقدر ثروته بـ 385 مليار دولار، حسب "مؤشر بلومبرغ للمليارديرات".وازدادت ثروة إيليسون بمقدار 101 مليار دولار خلال يوم واحد بفعل صعود أسهم "أوراكل" التي نشرت مؤخرا توقعاتها بشأن النمو، ما أثار تدفقا للمستثمرين مساء الثلاثاء.ويمتلك إيليسون البالغ 81 عاما من العمر، 1.16 مليار سهم من أسهم "أوراكل"، وارتفعت قيمتها بنسبة 40% لتصل إلى 338 مليار دولار.وفي الوقت ذاته تراجعت ثروة ماسك بمقدار 49 مليار دولار مع تراجع أسهم "تسلا" التي تشكل الجزء الأساسي من أصوله.