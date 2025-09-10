بعد الاحتجاجات.. هروب 13 ألف سجين بأحداث نيبال

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة أوضحت أنه مع تصاعد حدة المظاهرات التي خرج فيها آلاف من جيل «Z» في البلاد بعد حجب مواقع التواصل الاجتماعي.وخرج عدد كبير من الشباب في النيبال في مظاهرات منذ أيام، إذ أضرموا النار في ومقر النيبالي ومنزل السابق شير بهادور ديوبا، كما تعرضت منازل العديد من السياسيين الآخرين للتخريب.واندلعت المظاهرات احتجاجًا على قرار الحكومة الأسبوع الماضي بحظر 26 منصة تواصل اجتماعي، بما في ذلك " " و"إنستجرام" و" "، لعدم التزامها بالموعد النهائي للتسجيل لدى وتكنولوجيا المعلومات النيبالية، إذ اتهم المنتقدون الحكومة بالسعي إلى قمع حملة مكافحة الفساد من خلال الحظر، الذي أُلغي مساء الاثنين الماضي.وتحولت المظاهرات إلى أعمال عنف في العاصمة كاتماندو وبعض المدن الأخرى في نيبال، إذ قُتل 22 متظاهرًا في اشتباكات مع الشرطة حتى أمس الثلاثاء، وتمكن بعض المتظاهرين من اختراق محيط مبنى البرلمان، مما دفع الشرطة إلى فرض حظر تجول حول الرئيسية وتشديد الأمن.وأمس الثلاثاء، أشعل المتظاهرون النار أيضًا في مبنى البرلمان في العاصمة، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف في السماء، كذلك تعرضت المباني الحكومية ومنازل القادة السياسيين للهجوم في جميع أنحاء البلاد.ووقف جنود مدججون بالسلاح لحراسة مبنى البرلمان في نيبال اليوم الأربعاء وسط شوارع خالية بعد فرض حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة عقب احتجاجات على الفساد على مدى يومين سقط فيها قتلى وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي.