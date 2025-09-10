تعليق إسرائيلي يخص قصف حمص واللاذقية

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، أن الجيش "أحبط قدرات تهدد حرية عمله" في ، في إشارة إلى الهجوم الذي نُفذ قبل يومين في واللاذقية واستهدف مواقع عسكرية.

وقال زامير إن "الأيام الأخيرة شهدت هجمات في عدة جبهات بالتوازي"، وأكد أن "ذراع الجيش الإسرائيلي الطويلة ستصل إلى كل ساحة وتقطع أيدي جميع أعدائنا في الشرق الأوسط". وأشاد بـ"القدرات المتطورة لسلاح البحرية والإنجازات التي حققها في اعتراض الصواريخ الإيرانية وتوسيع عملياته"، بحسب وصفه.



وعند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على استهدفت عدة مواقع عسكرية في ريفي واللاذقية، باستخدام صواريخ شديدة الانفجار.