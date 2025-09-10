روسيا تعلن تدمير 23 طائرة أوكرانية فوق مناطقها

وجاء في بيان للوزارة: "في العاشر من سبتمبر الجاري خلال الفترة من الساعة 02:00 ظهرا إلى الساعة 08:00 مساء بتوقيت ، تم اعتراض وتدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل وسائل الدفاع الجوي العاملة بالمناوبة".وأضاف البيان "تم على وجه الخصوص إسقاط: 18 طائرة مسيرة فوق إقليم ، و4 طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة في سماء منطقة سامارا".