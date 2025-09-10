قطر تدعو الى تقديم نتنياهو للعدالة

وأضاف وفق شبكة "CNN": "يجب تقديمه للعدالة.. إنه مطلوب لدى ".ويتهم نتنياهو إلى جانب السابق يوآف ، من قبل الدولية بارتكاب جرائم حرب تتعلق بجرائم في ، وقد نفى وغالانت ارتكاب أي مخالفات.وصرح وزير الخارجية : "أعتقد أن شخصا مثله يحاول إلقاء محاضرات عن القانون في الحرب، إنه يخرق كل قانون، بل يخرق كل قانون دولي".وجاءت تصريحات آل ثاني ردا مباشرا على تحذير نتنياهو لقطر في بيان مصور يوم الأربعاء، قائلا: "إما أن تطردوا حماس أو تقدموهم للعدالة.. وإلا فسنفعل ذلك نحن".