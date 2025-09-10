سوريا.. قتيل ومصابون بقصف صاروخي شرقي حلب

قتل شخص وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، بقصف صاروخي شرقي حلب في .





وقالت الإخبارية السورية، "شهيد ومصابون في قصف صاروخي شنته قوات الديمقراطية على قرية الكيارية شرقي حلب".

وشهدت مدينة حلب، قبل أيام، انفجار سيارة في حي المشهد، وسط أنباء عن سقوط ضحايا وإصابات.





