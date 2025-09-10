البنتاغون يوافق على مساعدات للجيش اللبناني

أعلنت (البنتاغون)، الأربعاء، الموافقة على مساعدات للجيش اللبناني.

وقال البنتاغون في بيان، "وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار".

وأضاف "المساعدات للبنان تعزز قدرة الجيش على تفكيك البنى التحتية العسكرية للمجموعات المسلحة ومنها "، وفق البيان.