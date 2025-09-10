إصابة طالبين بإطلاق نار بمدرسة في كولورادو الأمريكية

وقالت "سي إن إن": "تم إطلاق النار على طالبين على الأقل في مدرسة ثانوية في إيفرغرين، بولاية كولورادو".ووفقا لمكتب شرطة مقاطعة جيفرسون في كولورادو، وقع إطلاق النار بعد ظهر اليوم في مدرسة إيفرغرين الثانوية على طريق بافلو بارك بمدينة إيفرغرين، على بعد 40 كيلومترا ".وأفادت اتصالات الطوارئ في مقاطعة جيفرسون بوجود تقارير عن "مهاجم بسلاح ناري في منطقة مدرسة إيفرغرين الثانوية".