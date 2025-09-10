تسوركوف الى تصل تل أبيب

وذكرت صحيفة " " الإسرائيلية، أن "تسوركوف وصلت إلى مطار بن جوريون بتل أبيب ونقلت إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية معتادة تجرى للأسرى بعد الإفراج عنهم".

وأعلن ، الثلاثاء، عن تحرير المواطنة الروسية المختطفة اليزابيث تسوركوف.



كما أعلن الرئيس الأمريكي ، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه تم اطلاق سراح ، الطالبة في والشقيقة لمواطنة أمريكية.



وأضاف أن " تسوركوف موجودة الآن بأمان في في بعد تعرضها للتعذيب لعدة أشهر".