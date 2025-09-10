أول تعليق لماسك بعد اغتيال تشارلي كيرك

أدان رجل الأعمال الأمريكي الديمقراطيين واليساريين، بعد وقت قصير من إطلاق النار على الناشط المحافظ كيرك في فعالية بولاية يوتا، قائلا: "اليسار حزب القتل".

ونشر ماسك تعليقه في منشور قصير على منصة "إكس" وبعد دقائق، أضاف: "بدا إطلاق النار سيئا للغاية".



وتعرض الناشط المحافظ كيرك لإطلاق نار يوم الأربعاء أثناء إلقائه كلمة في فعالية بجامعة يوتا فالي في ولاية يوتا.

ويأتي منشور ماسك أيضا بعد غضبه الشديد هذا الأسبوع إزاء جريمة القتل التي راحت ضحيتها اللاجئة الأوكرانية إيرينا زاروتكسا على متن قطار في ولاية الشمالية.



يشار الى أن الرئيس الأمريكي أعلن مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك بعد تعرضه لإطلاق نار في عنقه.