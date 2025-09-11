أمريكا.. كشف ملابسات مقتل حليف ترامب وداعم إسرائيل بين جماهيره

ولم تكشف السلطات على الفور هوية الشخص المحتجز أو دوافعه أو التهم الموجهة إليه، غير أن ملابسات إطلاق النار أعادت تسليط الضوء على تصاعد خطر العنف السياسي في خلال السنوات الأخيرة، وهو عنف شمل مختلف الأطياف الأيديولوجية.وأكدت السلطات أن (إف بي ي) يشارك في التحقيق، لكنها أشارت إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن على ضلوع شخص ثان.وذكرت السلطات أن مطلق النار، الذي تعهد حاكم ولاية يوتا بمحاسبته في ولاية تطبق عقوبة الإعدام، كان يرتدي ملابس داكنة وأطلق النار من فوق سطح أحد المباني داخل الجامعي من على مسافة بعيدة.واتهم الرئيس الأميركي خطاب "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتيال حليفه الوثيق المؤثّر اليميني كيرك، معتبرا إياه "شهيد الحقيقة والحرية".من جانبه، نعى الإسرائيلي اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، حيث أصدر بيانًا حاد اللهجة ووصفه بأنه "صديق شجاع لإسرائيل" قُتل ثمنًا لدفاعه عن "الحقيقة والحرية"، كاشفًا عن محادثة أخيرة جمعتهما قبل أسبوعين فقط.