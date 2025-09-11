الصفحة الرئيسية
أمريكا.. كشف ملابسات مقتل حليف ترامب وداعم إسرائيل بين جماهيره
دوليات
2025-09-11 | 02:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
660 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
قُتل الناشط اليميني
تشارلي
كيرك، الحليف المقرب من
الرئيس دونالد ترامب
ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، رميا بالرصاص خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا الأربعاء، فيما وصف حاكم الولاية الحادث بأنه "اغتيال سياسي" نفذ من فوق سطح مبنى.
ولم تكشف السلطات على الفور هوية الشخص المحتجز أو دوافعه أو التهم الموجهة إليه، غير أن ملابسات إطلاق النار أعادت تسليط الضوء على تصاعد خطر العنف السياسي في
الولايات المتحدة
خلال السنوات الأخيرة، وهو عنف شمل مختلف الأطياف الأيديولوجية.
وأكدت السلطات أن
مكتب التحقيقات الاتحادي
(إف بي ي) يشارك في التحقيق، لكنها أشارت إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن على ضلوع شخص ثان.
وذكرت السلطات أن مطلق النار، الذي تعهد حاكم ولاية يوتا
سبنسر
كوكس
بمحاسبته في ولاية تطبق عقوبة الإعدام، كان يرتدي ملابس داكنة وأطلق النار من فوق سطح أحد المباني داخل
الحرم
الجامعي من على مسافة بعيدة.
واتهم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خطاب "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتيال حليفه الوثيق المؤثّر اليميني
تشارلي
كيرك، معتبرا إياه "شهيد الحقيقة والحرية".
من جانبه، نعى
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، حيث أصدر بيانًا حاد اللهجة ووصفه بأنه "صديق شجاع لإسرائيل" قُتل ثمنًا لدفاعه عن "الحقيقة والحرية"، كاشفًا عن محادثة أخيرة جمعتهما قبل أسبوعين فقط.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
