هزة أرضية تضرب العاصمة التركية

وذكرت والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان نقلته "الاناضول"، أنها سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات في .وأوضحت أن الهزة وقعت الساعة 08:24 (05:24 ت.غ) في منطقة كاليجيك على عمق 11.8 كيلومتر تحت سطح الأرض.وحتى الساعة 9.25، لم يصدر بيان من السلطات المعنية عما إذا كانت الهزة الأرضية تسببت بحدوث خسائر مادية أو بشرية.