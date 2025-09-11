السفارة العراقية بواشنطن: قرار إلغاء تفويضات حرب العراق محطة مهمة بتطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة

– سياسة



وصفت في ، اليوم الخميس، قرار الأمريكي بإلغاء تفويضات حربي 1991 و2002 بـ"المحطة المهمة" في تطور العلاقات بين البلدين.







وأضافت السفارة، أن "قرار إلغاء تفويضات حرب العراق محطة مهمة بتطور علاقاتنا مع "، مؤكدة على "الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم والتعاون الدولي". وقالت السفارة في بيان لها، إن " الأميركي وافق على إلغاء تفويضات حرب لعامي 1991 و2002".



وصوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، وذلك ضمن "تفويض " الذي يحدد السياسات العسكرية لواشنطن.