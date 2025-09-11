بولندا تقرر منع كامل للطائرات المسيرة وقيود مشددة على الطيران المدني لمدة 3 أشهر

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لماسك بعد اغتيال تشارلي كيرك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بولندا تقرر منع كامل للطائرات المسيرة وقيود مشددة على الطيران المدني لمدة 3 أشهر

دوليات

2025-09-11 | 04:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بولندا تقرر منع كامل للطائرات المسيرة وقيود مشددة على الطيران المدني لمدة 3 أشهر
110 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت الهيئة البولندية لإدارة الحركة الجوية، اليوم الخميس، فرض قيود مشددة على تحليق الطيران في الجزء الشرقي من البلاد لمدة 3 أشهر.


وتبدأ هذه القيود اعتبارا من 10 سبتمبر 2025 الساعة 22:00 بتوقيت عالمي موحد (UTC)، وتستمر حتى 9 ديسمبر 2025 الساعة 23:59، وذلك بناءً على طلب من القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية.

ووفقا للبيان، سيتم إنشاء منطقة جوية مقيدة جديدة تحمل الرمز EP R129، وتطبق فيها القيود التالية:

🔹 من غروب الشمس حتى شروقها:
يمنع تماما أي طيران مدني داخل المنطقة، ما عدا الطائرات العسكرية فقط.

🔹 من شروق الشمس حتى غروبها:
يسمح بالطيران في المنطقة فقط للطائرات التالية:

الطائرات العسكرية.
الطائرات المأهولة التي قدمت خطة طيران مسبقة، ومزودة بجهاز استجابة (ترانسوندر) فعال يعمل في الوضع A وC أو الوضع S.
الطائرات القادرة على الاستماع المستمر لاتصالات جوية-أرضية، والاتصال ثنائي الاتجاه عند الطلب مع الجهة المختصة لإدارة الحركة الجوية (ATS).
الطائرات التي تنفذ رحلات ذات طابع خاص، مثل:
HEAD (رحلات رؤساء الدول)،
STATE (رحلات حكومية)،
SAR (عمليات البحث والإنقاذ)،
HOSP / MEDEVAC (رحلات إجلاء طبي)،
FFR (رحلات إنسانية).
على مدار 24 ساعة:

يحظر تماما تحليق الطائرات المسيرة المدنية في المنطقة، ولا يسمح بأي استثناء إلا بعد تنسيق مسبق مع مركز العمليات الجوية.

يأتي هذا القرار في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الأربعاء، أن دفاعات بلاده أسقطت "طائرات مسيرة مهددة" فوق أراضيها، واصفا إياها بأنها "روسية".

في المقابل، نفى الجانب الروسي بشدة هذه الاتهامات. فقد أوضح أندريه أورداش، القائم بأعمال السفير الروسي في بولندا، لوكالة "نوفوستي" أن وارسو لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة ذات منشأ روسي. كما نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود أي طلب رسمي من بولندا للحوار، مشيرا إلى أن "اتهامات الاتحاد الأوروبي والناتو لروسيا أصبحت يومية، دون أي محاولة لتقديم أدلة أو تبرير".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات الروسية ليلة 10 سبتمبر ضد منشآت عسكرية أوكرانية لم تستهدف أي مواقع في بولندا، وأكدت استعدادها لـإجراء مشاورات فنية مع الجانب البولندي لتبديد أي لبس.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
Play
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
Play
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
Play
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
Play
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Play
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Live Talk
Play
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
Play
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
Play
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
Play
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
Play
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
Play
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
Play
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
Play
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
Play
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Play
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Live Talk
Play
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
Play
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
Play
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
Play
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
Play
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08

اخترنا لك
تحذيرات من نزاع مفتوح مع موسكو.. بولندا تغلق حدودها مع بيلاروسيا
05:38 | 2025-09-11
قطر تعلن عقد قمة عربية طارئة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي
05:20 | 2025-09-11
يثقّف لـ"حصر السلاح" ومعارض للمثلية.. بطاقة تعريفية للناشط الأميركي القتيل كيرك
05:03 | 2025-09-11
السفارة العراقية بواشنطن: قرار إلغاء تفويضات حرب العراق محطة مهمة بتطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة
03:35 | 2025-09-11
هزة أرضية تضرب العاصمة التركية
03:15 | 2025-09-11
هجوم الدوحة.. ترامب ينتقد نتنياهو ويصف القصف بـ"المتهور"
03:06 | 2025-09-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.