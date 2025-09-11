بولندا تقرر منع كامل للطائرات المسيرة وقيود مشددة على الطيران المدني لمدة 3 أشهر

وتبدأ هذه القيود اعتبارا من 10 سبتمبر 2025 الساعة 22:00 بتوقيت عالمي موحد (UTC)، وتستمر حتى 9 2025 الساعة 23:59، وذلك بناءً على طلب من القيادة العملياتية للقوات المسلحة .ووفقا للبيان، سيتم إنشاء منطقة جوية مقيدة جديدة تحمل EP R129، وتطبق فيها القيود التالية:🔹 من غروب الشمس حتى شروقها:يمنع تماما أي طيران مدني داخل المنطقة، ما عدا الطائرات العسكرية فقط.🔹 من حتى غروبها:يسمح بالطيران في المنطقة فقط للطائرات التالية:الطائرات العسكرية.الطائرات المأهولة التي قدمت خطة طيران مسبقة، ومزودة بجهاز استجابة (ترانسوندر) فعال يعمل في الوضع A وC أو الوضع S.الطائرات القادرة على الاستماع المستمر لاتصالات جوية-أرضية، والاتصال ثنائي الاتجاه عند الطلب مع الجهة المختصة لإدارة الحركة الجوية (ATS).الطائرات التي تنفذ رحلات ذات طابع خاص، مثل:HEAD (رحلات رؤساء الدول)،STATE (رحلات حكومية)،SAR (عمليات البحث والإنقاذ)،HOSP / MEDEVAC (رحلات إجلاء طبي)،FFR (رحلات إنسانية).على مدار 24 ساعة:يحظر تماما تحليق الطائرات المسيرة المدنية في المنطقة، ولا يسمح بأي استثناء إلا بعد تنسيق مسبق مع الجوية.يأتي هذا القرار في أعقاب إعلان البولندي ، الأربعاء، أن دفاعات بلاده أسقطت "طائرات مسيرة مهددة" فوق أراضيها، واصفا إياها بأنها "روسية".في المقابل، نفى الجانب الروسي بشدة هذه الاتهامات. فقد أوضح أندريه أورداش، القائم بأعمال السفير الروسي في بولندا، لوكالة " " أن وارسو لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة ذات منشأ روسي. كما نفى المتحدث باسم الكرملين، ، وجود أي طلب رسمي من بولندا للحوار، مشيرا إلى أن "اتهامات والناتو لروسيا أصبحت يومية، دون أي محاولة لتقديم أدلة أو تبرير".من جهتها، أعلنت أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات الروسية ليلة 10 سبتمبر ضد منشآت عسكرية أوكرانية لم تستهدف أي مواقع في بولندا، وأكدت استعدادها لـإجراء مشاورات فنية مع الجانب البولندي لتبديد أي لبس.