الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لماسك بعد اغتيال تشارلي كيرك
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540301-638931782376445148.jpg
يثقّف لـ"حصر السلاح" ومعارض للمثلية.. بطاقة تعريفية للناشط الأميركي القتيل كيرك
دوليات
2025-09-11 | 05:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
213 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
حصدت حادثة مقتل
تشارلي
كيرك الناشط الأمريكي المحافظ الموالي للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، تفاعلا ضخما على صعيد
الولايات المتحدة
الامريكية والعالم عموما، فعلى منصة تويتر لوحدها، تم تداول اكثر من 22 مليون تغريدة حول الحادثة.
التفاعل الكبير مع مقتل كيرك الذي وصل الى ان يصفه
ترامب
بـ"الأسطوري"، جاء لاسباب عديدة أهمها كان كيرك ناشطا مؤثرا ويقود حملة "تبشير" للتيار المحافظ من خلال منصته "بوينت".
تشارلي
كيرك، هو مؤسس منظمة "نقطة تحول
الولايات المتحدة الأمريكية
" المحافظة والموجهة للشباب، كما انه صوت مؤثر في عالم حركة "لنجعل
أمريكا
عظيمة مجددًا"، الشعار الذي رفع في حملة ترامب الانتخابية.
برز كيرك خلال الحملة الرئاسية الأولى لترامب كصوت للحركة المحافظة الشابة الناشئة، منذ تأسيسها عام 2012، حتى ان "نقطة تحول
الولايات المتحدة
الأمريكية" أصبحت أكبر وأسرع منظمة ناشطة شبابية محافظة نموًا في البلاد.
ويظهر كيرك بانتظام على القنوات
التلفزيونية
، ليشارك آرائه حول قضايا مختلفة، بما في ذلك ملفات إبستين، وإدارة ترامب، وحرية التعبير، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لمنظمة "نقطة تحول"، وهي فرع من منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، والتي تعمل في مجال المناصرة السياسية، كما أن كيرك مقدم برنامج البودكاست الشهير "عرض تشارلي كيرك"، ومؤلف ثلاثة كتب، منها "عقيدة لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا: الأفكار الوحيدة التي ستفوز بالمستقبل".
كان ظهوره في جامعة وادي يوتاه عند اغتياله، هي المحطة الأولى في جولة "العودة الأمريكية" التي تنظمها منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، قبل أن يطلق النار عليه، وكان من المقرر أن يسافر كيرك إلى حرم الجامعات ويناقش الطلاب خلال فقرة "طاولة إثبات الخطأ"، حيث يدير كيرك المنظمة التي تنشط في 850 جامعة بمحاضرات غرضها التبشير بالمبادئ المحافظة لمواجهة الأفكار الليبرالية، كما انه معارض للمثلية.
يعرف كيرك بانه ناشط بارز ينتمي لتيار اليمين المتطرف، معروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل وانتقاده الشديد لغزة وسكانها، فضلا عن خطاب عدائي تجاه العرب والمسلمين إذ يربط
الإسلام
بالإرهاب ويعارض الهجرة من
الدول العربية
والإسلامية، كما انه انجيلي ملتزم متزوج من ملكة جمال ايريزونا السابقة ولديه طفلان.
المفارقة ان كيرك كان يناقش وينظّر لضرورة ضبط السلاح "وحصره"، قبل ان يغتال بواسطة السلاح المنفلت هذا، بل انه اثناء تلقيه الرصاصة القاتلة كان أساسا يتحدث عن مسألة السلاح، حيث سمع أحد الحضور وهو يسأل كيرك عن حوادث إطلاق النار الجماعي في أمريكا وعددها، ليجيبه كيرك "هل تحسب عنف العصابات أم لا؟"، ثم مباشرة يسمع صوت طلق ناري قوي، اهتز كيرك بعنف داخل مقعده، قبل رؤية الدم على رقبته.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
نعيم قاسم: العدوان على قطر إسرائيلي بمباركة أميركية وكفوا عن حديث حصر السلاح
11:08 | 2025-09-10
جرس إنذار بعد "معركة المعامل" في بغداد.. دعوة برلمانية لـ"حصر السلاح"
10:32 | 2025-09-07
"البريميرليغ يقول وداعًا": الدوري الإنجليزي ينهي حقبة دعم "المثلية" بعد حملات جماهيرية
03:37 | 2025-08-09
وزير الداخلية يؤكد المضي بعملية حصر السلاح بيد الدولة
17:29 | 2025-09-03
حصر السلاح
تشارلي كيرك
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
الدول العربية
دونالد ترامب
التلفزيونية
سومرية نيوز
إدارة ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
دوليات
35.24%
12:40 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
12:40 | 2025-09-09
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
محليات
29.59%
02:46 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
02:46 | 2025-09-10
سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
21.79%
09:34 | 2025-09-10
سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل
09:34 | 2025-09-10
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
13.38%
03:45 | 2025-09-10
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:45 | 2025-09-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
اخترنا لك
تحذيرات من نزاع مفتوح مع موسكو.. بولندا تغلق حدودها مع بيلاروسيا
05:38 | 2025-09-11
قطر تعلن عقد قمة عربية طارئة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي
05:20 | 2025-09-11
بولندا تقرر منع كامل للطائرات المسيرة وقيود مشددة على الطيران المدني لمدة 3 أشهر
04:07 | 2025-09-11
السفارة العراقية بواشنطن: قرار إلغاء تفويضات حرب العراق محطة مهمة بتطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة
03:35 | 2025-09-11
هزة أرضية تضرب العاصمة التركية
03:15 | 2025-09-11
هجوم الدوحة.. ترامب ينتقد نتنياهو ويصف القصف بـ"المتهور"
03:06 | 2025-09-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.