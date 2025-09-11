التفاعل الكبير مع مقتل كيرك الذي وصل الى ان يصفه بـ"الأسطوري"، جاء لاسباب عديدة أهمها كان كيرك ناشطا مؤثرا ويقود حملة "تبشير" للتيار المحافظ من خلال منصته "بوينت".كيرك، هو مؤسس منظمة "نقطة تحول " المحافظة والموجهة للشباب، كما انه صوت مؤثر في عالم حركة "لنجعل عظيمة مجددًا"، الشعار الذي رفع في حملة ترامب الانتخابية.برز كيرك خلال الحملة الرئاسية الأولى لترامب كصوت للحركة المحافظة الشابة الناشئة، منذ تأسيسها عام 2012، حتى ان "نقطة تحول الأمريكية" أصبحت أكبر وأسرع منظمة ناشطة شبابية محافظة نموًا في البلاد.ويظهر كيرك بانتظام على القنوات ، ليشارك آرائه حول قضايا مختلفة، بما في ذلك ملفات إبستين، وإدارة ترامب، وحرية التعبير، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لمنظمة "نقطة تحول"، وهي فرع من منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، والتي تعمل في مجال المناصرة السياسية، كما أن كيرك مقدم برنامج البودكاست الشهير "عرض تشارلي كيرك"، ومؤلف ثلاثة كتب، منها "عقيدة لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا: الأفكار الوحيدة التي ستفوز بالمستقبل".كان ظهوره في جامعة وادي يوتاه عند اغتياله، هي المحطة الأولى في جولة "العودة الأمريكية" التي تنظمها منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، قبل أن يطلق النار عليه، وكان من المقرر أن يسافر كيرك إلى حرم الجامعات ويناقش الطلاب خلال فقرة "طاولة إثبات الخطأ"، حيث يدير كيرك المنظمة التي تنشط في 850 جامعة بمحاضرات غرضها التبشير بالمبادئ المحافظة لمواجهة الأفكار الليبرالية، كما انه معارض للمثلية.يعرف كيرك بانه ناشط بارز ينتمي لتيار اليمين المتطرف، معروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل وانتقاده الشديد لغزة وسكانها، فضلا عن خطاب عدائي تجاه العرب والمسلمين إذ يربط بالإرهاب ويعارض الهجرة من والإسلامية، كما انه انجيلي ملتزم متزوج من ملكة جمال ايريزونا السابقة ولديه طفلان.المفارقة ان كيرك كان يناقش وينظّر لضرورة ضبط السلاح "وحصره"، قبل ان يغتال بواسطة السلاح المنفلت هذا، بل انه اثناء تلقيه الرصاصة القاتلة كان أساسا يتحدث عن مسألة السلاح، حيث سمع أحد الحضور وهو يسأل كيرك عن حوادث إطلاق النار الجماعي في أمريكا وعددها، ليجيبه كيرك "هل تحسب عنف العصابات أم لا؟"، ثم مباشرة يسمع صوت طلق ناري قوي، اهتز كيرك بعنف داخل مقعده، قبل رؤية الدم على رقبته.