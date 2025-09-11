Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لماسك بعد اغتيال تشارلي كيرك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحذيرات من نزاع مفتوح مع موسكو.. بولندا تغلق حدودها مع بيلاروسيا

دوليات

2025-09-11 | 05:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذيرات من نزاع مفتوح مع موسكو.. بولندا تغلق حدودها مع بيلاروسيا
138 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أغلقت بولندا حدودها مع بيلاروسيا اعتبارا من اليوم الخميس قبيل انطلاق مناورات عسكرية روسية بيلاروسية مشتركة، محذرة وحلفاؤها من "نزاع مفتوح" مع روسيا بسبب خرق مجالها الجوي لكن موسكو نفت ذلك، متهمة وارسو بالمبالغة وطالبتها بتقديم دليل على ادعاءاتها.

وتنطلق غدا الجمعة مناورات عسكرية كبرى مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، أطلق عليها اسم "زاباد 2025" أي (غرب 2025)، تستمر 6 أيام بمشاركة إجمالي 30 ألف جندي، الأمر الذي دفع بولندا إلى إغلاق حدودها.

وقبل بدء تلك المناورات نفت روسيا قطعيا الاتهامات البولندية لها، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها لم تضع أي خطط "لمهاجمة أهداف على الأراضي البولندية خلال موجة الغارات الجوية الليلية على الأراضي الأوكرانية".

من جانبها، أشارت السفارة الروسية في وارسو إلى أن بولندا لم تقدم "دليلا" على مزاعمها. في حين اتهمت الخارجية الروسية بولندا بالسعي إلى "مفاقمة" الوضع باتهامات لا أساس لها.

تحذير بولندي
وحذّرت بولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والمحاذية لأوكرانيا، من "نزاع مفتوح" مع روسيا بعد خرق نحو 20 طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي المجال الجوي لها، الأمر الذي استدعى تدخل طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن 19 طائرة مسيّرة على الأقل خرقت أجواء بلاده ليلا، مما استلزم إقلاع طائرات مقاتلة بولندية، فضلا عن تدخل طائرات من حلف شمال الأطلسي.
 
وأبلغ توسك البرلمان البولندي بأن المسيّرات التي تم إسقاط 3 منها على الأقل، لم تتسبب في وقوع إصابات، لكنه حذر من أن هذه "العملية الروسية قد تقربنا من نزاع مفتوح أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية".

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الداخلية الأوكرانية كارولينا جاليك عُثر على 14 طائرة مُسيّرة، وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا عن اكتشاف حطام مقذوف مجهول الهوية، وأفادت بتضرر منزل وسيارة في شرق بولندا.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي "ليس لدينا شك في أن هذا لم يكن حادثا"، وندد "بهجوم غير مسبوق، ليس فقط على الأراضي البولندية ولكن أيضا على أراضي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

ورد الغرب وحلف الأطلسي بحزم على روسيا، وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "خطر حقيقي" لتوسع النزاع الأوكراني، في حين نفت موسكو أي مسؤولية.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد نشر بيانا مقتضبا أكد فيه صحة الاتهام الموجه لموسكو، قائلا "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!".

كما أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب يتابع الوضع، ومن المقرر أن يتحدث مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي.

وأدان المستشار الألماني فريدريش ميرتس "العمل الروسي المتهور"، في حين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا إلى "الكفّ عن الهروب الى الأمام".

وقال السفير الأميركي لدى الناتو ماثيو وايتاكر "ندعم حلفاءنا في حلف شمال الأطلسي في مواجهة هذه الانتهاكات للمجال الجوي، وندافع عن كل شبر من أراضي" حلف شمال الأطلسي.

وأدانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "أخطر انتهاك للمجال الجوي الأوروبي من جانب روسيا منذ بداية الحرب". وأضافت "أعتقد أن ما يريد (فلاديمير) بوتين إظهاره، هو إلى أي حد يمكنه التمادي".

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقال إن 8 طائرات روسية مُسيّرة على الأقل "وُجّهت نحو بولندا"، متحدثا عن "استهداف متعمد". وحسب الجيش الأوكراني هاجمت روسيا أوكرانيا أمس بـ458 طائرة مُسيّرة.

وأوضح زيلينسكي أن "أوكرانيا اقترحت منذ فترة طويلة على شركائها إنشاء نظام دفاع جوي مشترك لضمان تدمير" المسيّرات.

وأعرب زيلينسكي في كلمته مساء أمس عن أسفه إزاء "عدم اتخاذ أي إجراء" و"عدم الرد بحزم" من جانب الزعماء الغربيين، بما يتجاوز "التصريحات".

تعديل الناتو
وعدّل مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الهيئة السياسية الرئيسية المُختصة بصنع القرار في الحلف، صيغة اجتماعه الأسبوعي في اليوم نفسه، بما يتوافق مع المادة الرابعة من المعاهدة التأسيسية للمنظمة والتي طالبت وارسو بتفعيلها.

وتنص هذه المادة على أن "تتشاور الأطراف في ما بينها كلما رأى أحدها أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه مهدد".

وقال الأمين العام للحلف مارك روته إن الناتو تعامل "بفعالية كبيرة" في مواجهة هذا التدخل "الخطير"، "سواء كان متعمدا أم لا"، مضيفا في تحذير لموسكو "سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي".

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه طلب من القوات المسلحة لبلاده دراسة خيارات تعزيز الدفاعات الجوية للحلف فوق بولندا.

ووصف الوزير البريطاني في مؤتمر صحفي، أمس عقب اجتماع لوزراء دفاع ومسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا، في لندن تصرفات موسكو بأنها "متهورة وخطيرة وغير مسبوقة".

كما اعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صعّد عداءه تجاه أوروبا إلى مستوى جديد، مضيفا أنه طلب من القوات المسلحة البريطانية دراسة خيارات تعزيز الدفاعات الجوية لحلف الناتو فوق بولندا.

وأكد وزير الدفاع البريطاني التزام حلف شمال الأطلسي بحماية بولندا واتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل أوكرانيا.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
Play
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
Play
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
Play
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
Play
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Play
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Live Talk
Play
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
Play
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
Play
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
Play
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
Play
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
Play
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
Play
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
Play
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
Play
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Play
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Live Talk
Play
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
Play
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
Play
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
Play
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
Play
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
Play
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08

اخترنا لك
بسبب علاقته بفضيحة "إبستين".. بريطانيا تقيل سفيرها في أميركا
08:03 | 2025-09-11
قطر تشيع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
07:43 | 2025-09-11
توتر أمني واستهداف لمنزل الفنان فضل شاكر في لبنان.. ما القصة؟
06:06 | 2025-09-11
قطر تعلن عقد قمة عربية طارئة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي
05:20 | 2025-09-11
يثقّف لـ"حصر السلاح" ومعارض للمثلية.. بطاقة تعريفية للناشط الأميركي القتيل كيرك
05:03 | 2025-09-11
بولندا تقرر منع كامل للطائرات المسيرة وقيود مشددة على الطيران المدني لمدة 3 أشهر
04:07 | 2025-09-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.