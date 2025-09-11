مُسيرة يمنية تدخل مدناً "إسرائيلية" بحالة انذار

وأفادت مصادر من الجبهة الداخلية “الإسرائيلية” أن حالة التأهب القصوى أُعلنت في المنطقة، مع صدور تعليمات عاجلة للمواطنين بالتوجه إلى الملاجئ.في الأثناء، لا تزال الطائرة المسيّرة تحلّق في سماء ، ما يثير حالة من الذعر والقلق بين السكان، خاصة مع استمرار انطلاق صفارات الإنذار في المدينة.