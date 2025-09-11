أمريكا تخسرهم ودول أخرى تستقبلهم.. البلدان المستفيدة من انتقال سياح واشنطن اليها

وفي أوائل عام 2025، توقعت جمعية السفر الأمريكية أن يرتفع إنفاق السفر إلى الخارج إلى 200.8 مليار دولار هذا العام.ومع ذلك، أشار المجلس العالمي للسفر والسياحة في مايو/أيار إلى انخفاض "حاد وواسع النطاق" في عدد الوافدين للولايات المتحدة، وتوقع انخفاض إنفاق الزوار الدوليين إلى 169 مليار دولار لهذا العام.ومن المتوقع أن تستفيد دول أخرى -لا سيما كندا وأمريكا اللاتينية- من هذه الإيرادات المفقودة، حيث يبحث عن وجهات أخرى أو يقررون البقاء داخل بلدانهم أو مناطقهم.الدول المجاورةوفي النصف الأول من عام 2025، انخفض عدد الوافدين إلى بنسبة تقارب 18% على أساس سنوي، ما يمثل انخفاضًا بأكثر من مليون و750 ألف زيارة، وفقًا لإدارة التجارة الدولية الأمريكية.ويتجه العديد من الكنديين إلى السفر الداخلي، مما ساهم في رفع معدل إشغال الفنادق في البلاد في يوليو/تموز إلى 77.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019، وفقًا لشركة CoStar المتخصصة في بيانات العقارات.وأفادت الحكومة هذا الأسبوع أن مبادرة "Canada Strong Pass" - وهي مبادرة سياحية صيفية تُعتبر احتفالًا بالقوة والوحدة في البلاد - قد أدت إلى زيادة زيارات المتاحف والمواقع التاريخية والمتنزهات الوطنية في كندا.ويواصل كنديون آخرون التوجه جنوبًا، محلقين فوق الولايات المتحدة بدلًا من التوجه إليها، وفقًا لشركة الأبحاث "توريزم إيكونوميكس".وقال آدم ساكس، رئيس الشركة، "نشهد توجه المزيد من الكنديين إلى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر ".وأضاف أحد ممثلي الشركة لشبكة CNBC Travel أن بيانات من Booking Holdings تُظهر أيضًا أن الكنديين يختارون المكسيك كوجهة سفر بشكل متزايد.وتجذب اللاتينية أيضًا المزيد من المسافرين من أوروبا، وفقًا لشركة الاستشارات Accenture.، وقال أحد الممثلين عن الشركة إن المنطقة، بالإضافة إلى منطقة البحر الكاريبي، تجذب الأوروبيين الذين يبحثون عن بدائل للولايات المتحدة.وفي تصريح لشبكة CNBC، قال ممثل من شركة Booking Holdings إن الشركة تشهد ظهور "ممرات سفر جديدة" مع انخفاض السفر الوافد إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى زيادة في أعداد الأوروبيين الذين يسافرون داخل أوروبا وآسيا.وأضاف ساكس من Tourism Economics أن الأوروبيين الغربيين، على وجه الخصوص، يسافرون بشكل متزايد داخل المنطقة، وكذلك إلى الشرق الأوسط.وقال دايكس، نائب رئيس إدارة السوق في مجموعة إكسبيديا لمنطقة ، إن المزيد من المسافرين الآسيويين يبحثون عن رحلات إلى أوروبا والشرق الأوسط هذا العام.وأظهر استطلاع أجرته شبكة CNBC، وشمل 6000 مسافر دولي من جنوب ، أجرته شركة Milieu Insight، أن معظم من يعيدون النظر في رحلاتهم إلى الولايات المتحدة، قالوا إنهم يخططون للسفر داخل آسيا أو شرق آسيا، تليها أوروبا وأوقيانوسيا.وفي النصف الأول من عام 2025، استقبلت الولايات المتحدة عددًا أقل من الزوار الدوليين بنحو مليون زائر مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لبيانات حكومية.لكن بالمقارنة مع عام 2019، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة انخفاضًا في عدد الزوار الدوليين بمقدار 13 مليون زائر بحلول نهاية العام، وفقًا لساكس.وفي الوقت نفسه، تتزايد أعداد المسافرين الوافدين إلى دول أخرى.وأضاف، "من المتوقع أن تشهد إسبانيا والمملكة العربية وتركيا أكبر زيادة في عدد الزوار الدوليين مقارنةً بعام 2019"، حيث من المتوقع أن تستقبل هذه الدول 16.5 مليون و14.5 مليون و14 مليون مسافر إضافي على التوالي.وأشار ساكس إلى أن حصة الولايات المتحدة من السفر الدولي العالمي انخفضت من 8.4% في عام 1996 إلى 4.9% في عام 2024، مع تطور أسواق أخرى ودخول أسواق جديدة إلى السوق.وانخفضت حصة الولايات المتحدة من السفر عبر الحدود في أوائل العقد الأول من الحادي والعشرين، ثم استقرت، ثم تلقت ضربة أخرى خلال ولاية الأولى، وفقًا لبيانات من Tourism Economics.ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة انخفاضًا مجددًا هذا العام، حيث من المتوقع أن تنخفض حصة الولايات المتحدة من إجمالي عدد الوافدين الدوليين عالميًا إلى 4.2%، وفقًا لساكس.وأضاف أنه من المتوقع أن تبقى على هذا المستوى خلال العقد المقبل.وقال ساكس، "ستخسر الولايات المتحدة حصتها مجددًا في عام 2025، ولا نتوقع أن تستعيد هذه الحصة خلال توقعاتنا للمستقبل".