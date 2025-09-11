المركزي الأوروبي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

وأحجم البنك المركزي للدول العشرين في منطقة اليورو عن تقديم أي إشارة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان صحفي "سيتبع مجلس المحافظين... نهجا يعتمد على البيانات وكل اجتماع على حدة لتحديد وضع السياسة النقدية المناسب".كانت المرة الأخيرة التي خفض فيها المركزي الأوروبي معدل الفائدة في يونيو/حزيران الماضي، مخفضاً بذلك الفائدة من ذروة ارتفاعها البالغة 4% في العام الماضي.وجاء في بيان السياسة النقدية للبنك: التضخم حالياً عند مستويات حوالي 2% وهو المستهدف على المدى المتوسط، كما أن تقييمات مجلس البنك لتوقعات التضخم فهي مستقرة على نطاق واسع.ويتوقع حالياً البنك أن يسجل معدل التضخم 2.1% في 2025، مقابل التقديرات السابقة عند 2%، فيما يتوقع أن يصل إلى 1.7% في العام المقبل أعلى من التقديرات السابقة عند 1.6%.وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، يرى المركزي الأوروبي أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنحو 1.2% في 2025، وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة البالغة 0.9%على الجانب الآخر، خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد عن العام المقبل إلى 1%، بينما أبقى على التقديرات الخاصة بـ2027 عند 1.3%.