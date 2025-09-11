واشنطن تفرض "أكبر عقوبات" ضد الحوثيين

وأعلنت الخزانة الامريكية في بيان، أنها فرضت عقوبات على 32 فرداً وكياناً، بالإضافة إلى أربع سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون.كما من بين الأهداف العديد من الشركات الصينية التي قالت إنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين.وبينت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضاً مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.