تسوركوف تتكئ ولا تستطيع المشي.. أول ظهور للباحثة الروسية - الإسرائيلية بعد الإفراج عنها

وبحسب إعلام إسرائيلي، فإن تسوركوف نقلت إلى مستشفى تل هشومير في " "، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة عن حالتها الصحية أو الظروف التي مرت بها أثناء الاحتجاز.وكانت قد وصلت الباحثة الروسية الإسرائيلية إلى تل أبيب بعد الإفراج عنها في .وذكرت صحيفة " " الإسرائيلية، أن "تسوركوف وصلت إلى مطار بن جوريون بتل أبيب ونقلت إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية معتادة تجرى للأسرى بعد الإفراج عنهم".وأُفرج عن تسوركوف مؤخرًا بعد احتجاز دام عدة أشهر في العراق، حيث اختفت في ظروف غامضة خلال زيارتها لأغراض بحثية. وأثارت قضيتها جدلًا واسعًا نظرًا لحساسية وجود مواطنة إسرائيلية في العراق.وأعلن ، الثلاثاء، عن تحرير المواطنة الروسية المختطفة اليزابيث تسوركوف.كما أعلن الرئيس الأمريكي ، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه تم اطلاق سراح تسوركوف، الطالبة في والشقيقة لمواطنة أمريكية.