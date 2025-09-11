الصفحة الرئيسية
السوداني والسيسي يبحثان قمة الدوحة الاثنين المقبل
مجلس التعاون الخليجي يعلق على قصف الدوحة والأزمة الأوكرانية
دوليات
2025-09-11 | 13:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
65 شوهد
أكد وزير الخارجية
الكويتي
عبد الله اليحيا، أن دول
مجلس التعاون الخليجي
تقف متضامنة مع قطر بعد القصف الإسرائيلي الأخير على
الدوحة
، فيما أشار الى أن الاجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي
فلاديمير بوتين
ودونالد
ترامب
، خطوة إيجابية لحل الأزمة الأوكرانية.
وقال اليحيا، بصفته ممثلا
الكويت
التي ترأس
مجلس التعاون الخليجي
حاليا خلال الجلسة العامة للحوار الاستراتيجي بين
روسيا
ومجلس التعاون الخليجي: "رحبنا بقمة ألاسكا، التي كانت خطوة إيجابية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق السياسية".
وأكد اليحيا "التزام دول
الخليج
بالحوار لحل أي نزاعات على الساحتين الإقليمية والدولية".
وتعليقا على القصف الإسرائيلي الأخير على
الدوحة
، قال اليحيا إن جميع دول
مجلس التعاون
تُجمع على أنه "عدوان سافر وانتهاك لسيادة قطر".
وأضاف: "العدوان على دولة من دول مجلس التعاون هو عدوان على جميع دول المجلس، وهذه الغارة تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتُعرقل جهود قطر الرامية إلى استقرار الوضع في الشرق الأوسط".
وأكد في هذا الصدد أن دول المجلس تقف متضامنة مع قطر، وستقدم "دعمها الكامل لأي خطوات وإجراءات تراها القيادة القطرية ضرورية لضمان سلامة أراضيها وأمنها".
وأشار إلى أن المجلس "يقدر عاليا موقف روسيا، الذي يدعو باستمرار إلى إنهاء دوامة العنف، ودعم جهود الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية فورية تُسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".
وأعرب اليحيا عن ثقته بأن القمة الروسية العربية المقبلة في
موسكو
في 15 أكتوبر "ستسهم في تطوير العلاقات في جميع المجالات، كما ستسهم في دعم الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها روسيا والدول العربية لتطبيع الوضع في الشرق الأوسط".
هذا وتعقد في مدينة
سوتشي
الروسية، اليوم الخميس، الجولة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
قطر
أوكرانيا
مجلس التعاون الخليجي
فلاديمير بوتين
الدول العربية
دونالد ترامب
مجلس التعاون
فلاديمير
إسرائيل
الكويتي
