مجلس التعاون الخليجي يعلق على قصف الدوحة والأزمة الأوكرانية

وقال اليحيا، بصفته ممثلا التي ترأس حاليا خلال الجلسة العامة للحوار الاستراتيجي بين ومجلس التعاون الخليجي: "رحبنا بقمة ألاسكا، التي كانت خطوة إيجابية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق السياسية".

وأكد اليحيا "التزام دول بالحوار لحل أي نزاعات على الساحتين الإقليمية والدولية".



وتعليقا على القصف الإسرائيلي الأخير على ، قال اليحيا إن جميع دول تُجمع على أنه "عدوان سافر وانتهاك لسيادة قطر".



وأضاف: "العدوان على دولة من دول مجلس التعاون هو عدوان على جميع دول المجلس، وهذه الغارة تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتُعرقل جهود قطر الرامية إلى استقرار الوضع في الشرق الأوسط".



وأكد في هذا الصدد أن دول المجلس تقف متضامنة مع قطر، وستقدم "دعمها الكامل لأي خطوات وإجراءات تراها القيادة القطرية ضرورية لضمان سلامة أراضيها وأمنها".



وأشار إلى أن المجلس "يقدر عاليا موقف روسيا، الذي يدعو باستمرار إلى إنهاء دوامة العنف، ودعم جهود الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية فورية تُسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".



وأعرب اليحيا عن ثقته بأن القمة الروسية العربية المقبلة في في 15 أكتوبر "ستسهم في تطوير العلاقات في جميع المجالات، كما ستسهم في دعم الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها روسيا والدول العربية لتطبيع الوضع في الشرق الأوسط".



هذا وتعقد في مدينة الروسية، اليوم الخميس، الجولة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية.