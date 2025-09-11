غارة إسرائيلية تستهدف بلدة جنوبي لبنان.. حصيلة أولية

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء الخميس، بلدة في جنوبي اسفرت عن خمسة مصابين في حصيلة أولية.

وقالت وسائل إعلام دولية، "غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر دونين في ".

كما قالت ، "5 مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر دونين جنوبي البلاد".

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، "هاجمنا اليوم في بلدة عين بعال جنوبي عنصرا مركزيا في شراء الأسلحة في ".

وبشأن قال الجيش "قوات الفرقة 162 تعمل على مشارف حي الشيخ وفي جباليا وتوسع العملية"، مضيفا "قواتنا دمرت عشرات البنى التحتية العسكرية في مشارف مدينة غزة وأنفاقا يبلغ طولها مئات الأمتار".